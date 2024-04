Professora é agredida e tem carro roubado em Salvador; assista vídeo | A TARDE

Uma professora da rede estadual de ensino foi agredida na noite desta quinta-feira, 11, após ter o carro roubado no bairro de Itapuã, em Salvador. Posteriormente, o veículo foi recuperado pelas equipes policiais.

A ação dos bandidos foi registrada por câmeras de segurança, instaladas na entrada da Escola Estadual Rotary. A docente estava estacionando seu veículo, quando os dois indivíduos invadem o local pelo portão.

Durante a abordagem, a professora ainda chega a tentar resistir, mas é arrancada do carro à força e jogada no chão. Em seguida, os criminosos entram no automóvel e fogem do local.

Por meio de nota, a Polícia Militar (PM-BA) informou que foi acionada após o ocorrido e realizou as buscas. O carro foi encontrado na Rua Nossa Senhora da Vitória, no mesmo bairro, que arrancou em alta velocidade após a solicitação de parada.

Durante a perseguição, o veículo colidiu em um outro, que estava estacionado, momento em que foi realizada a abordagem e constatado que se tratava do carro roubado momentos antes.

O suspeito e o automóvel recuperado foram encaminhados à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde a ocorrência foi registrada.

Veja o vídeo:





Reprodução | Redes Sociais