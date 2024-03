Professora é encontrada morta dentro de casa em Salvador | A TARDE

O corpo de uma professora foi achado dentro da residência onde ela morava em Salvador, nesta quarta-feira, 6, no bairro de Sussuarana. A Polícia Civil informou que ela foi identificada como Georgete Rebelo Santos, de 64 anos.

Georgete dava aulas de catequese e tinha marcas de sangue no corpo. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso e as guias para retirada do cadáver e também periciais foram expedidas.

O enterro da idosa será realizado às 10h desta sexta-feira (8), no Cemitério Bosque da Paz, no bairro de Nova Brasília, na capital baiana.