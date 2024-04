Professores municipais de Salvador têm reajuste de 8% aprovado | A TARDE

Professores, gestores escolares e coordenadores pedagógicos da Rede Municipal de Salvador terão 8% de reajuste salarial neste ano. O acordo foi assinado pela Prefeitura e pela APLB Sindicato na manhã desta terça-feira, 26.

O percentual, que representa quase o dobro do IPCA de 2023, que foi de 4,62%, é resultado de uma série de rodadas de negociação entre o município, representado pelas secretarias municipais de Gestão (Semge) e da Educação (Smed), e a representação sindical da categoria.

“Construímos juntos esse consenso de um reajuste salarial diferenciado, que reflete nossa política de valorização dos professores e demais servidores do magistério”, afirmou o secretário de Gestão, Rodrigo Alves.

Secretário da Educação, Thiago Dantas diz que a pauta de valorização prossegue com a convocação de mais professores e com investimentos em infraestrutura, com especial destaque para a climatização das salas de aula da Rede Municipal de Educação. “Todas essas ações se somam e objetivam consolidar Salvador como referência em Educação Pública de qualidade”, afirmou.