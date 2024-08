Programa de alfabetização para jovens e adultos está com inscrições abertas

A iniciativa conta mais de 70 integrantes entre coordenadores, professores e alunos - Foto: Divulgação

O Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos do Instituto Yduqs, em parceria com a Estácio, está com inscrições abertas para o segundo semestre de 2024. O programa é gratuito e inclui todo o material didático necessário. Além disso, a iniciativa agora contempla dois módulos, permitindo que os alfabetizandos possam fortalecer ainda mais os conhecimentos adquiridos. As inscrições para o segundo semestre podem ser realizadas até o dia 31 de julho, por meio do link ou em um dos 14 campi da Estácio participantes.



A edição do primeiro semestre de 2024 marcou a ampliação do programa, que agora contempla uma nova etapa educacional, em que os estudantes têm a oportunidade de exercitar a leitura, interpretação de texto e escrita. O módulo II foi elaborado para atender aos alunos que desejavam continuar a desenvolver a leitura e escrita, após o término do módulo I. A partir de agora, todos os estudantes que realizarem o módulo I poderão cursar automaticamente o módulo II. Além disso, o módulo II ampliou significativamente a atuação do Programa, atendendo também ao público que se enquadra como analfabeto funcional, independentemente da participação no módulo inicial.

A iniciativa conta mais de 70 integrantes entre coordenadores, professores e alunos dos cursos de licenciaturas da Estácio e tem a atriz Malu Mader como embaixadora. Ao longo de seis anos, o programa já atendeu 1.300 alfabetizados na faixa etária entre 30 e 70 anos, combatendo o analfabetismo nas comunidades do entorno de 14 campi de ensino da Estácio, localizados nas regiões Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste do país.

Metodologia específica - Módulos I e II

Com uma metodologia própria para a alfabetização de jovens e adultos em 100 horas, no módulo I permite que os alunos sejam capazes de ler e escrever pequenos textos, com compreensão, além de resolver problemas matemáticos simples. Já o módulo II, tem por objeto o aperfeiçoamento da leitura, interpretação de texto de forma crítica e escrita. Cada módulo do programa possui duração de quatro meses. Os estudantes matriculados terão aulas com alunos dos cursos superiores de Licenciaturas da Estácio - como Pedagogia, Letras, História, Geografia e Matemática - com a participação do corpo docente da instituição. As aulas acontecem duas vezes por semana, com três horas de duração.

Do sonho à alfabetização

O baiano Denilson Santos é natural de Cabaceiras do Paraguaçu. Quando criança, veio morar em Salvador com a mãe e os irmãos depois da separação dos pais. Teve que trabalhar vendendo picolé para ajudar no sustento da família. Venceu muitas dificuldades por ser constantemente trapaceado pela falta de instrução, mas ainda assim conseguiu vencer na vida e ter o próprio negócio. Dono de uma loja de material de construção sentia que continuava sendo enganado por clientes e até funcionários mau intencionados por não ser alfabetizado. Venceu a vergonha de estudar já adulto e se matriculou no projeto depois que ficou sabendo desta possibilidade ouvindo rádio. "Foi como tirar uma venda dos olhos", define.

Gilson Carlos Araújo Santos está seguindo os mesmos passos. Ele não foi matriculado quando criança na escola. Acredita que só foi à escola aos 16 anos, mas logo precisou interromper os estudos para trabalhar e ajudar no sustento da mãe e dos irmãos. Com incentivo da esposa que ouviu notícia sobre o programa de alfabetização de adultos no rádio, ele decidiu se matricular no projeto. "É bom estudar, ter um objetivo na vida", comemora o aluno que se orgulha de já conseguir ler as palavras BOLO e DEDO. "Os professores daqui são nota 10".

Analfabetismo no Brasil

Segundo o IBGE, em 2022, havia no país 163 milhões de pessoas de 15 anos ou mais de idade, das quais 151,5 milhões sabiam ler e escrever um bilhete simples e 11,4 milhões não sabiam. Ou seja, a taxa de alfabetização foi 93,0% em 2022 e a taxa de analfabetismo foi 7,0% deste contingente populacional. Apesar da queda de 9,6% para 7,0% em 12 anos, infelizmente, o analfabetismo ainda é um obstáculo para o combate às desigualdades e, por conta disso, é preciso reforçar a importância de saber ler e escrever para os indivíduos de nossa sociedade.

O Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos promovido pelo Instituto Yduqs, em parceria com a Estácio, tem como missão combater o analfabetismo e erradicá-lo nas comunidades do entorno das instituições de ensino do grupo. A iniciativa está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de número 4, da Organização das Nações Unidas (ONU), cujo objetivo busca ajudar o indivíduo a exercer a sua cidadania.