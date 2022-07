Programa gratuito capacita mulheres a atuar na construção civil

As secretarias de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec) e de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) iniciaram, nesta segunda-feira, 25, os cursos de pedreiro polivalente e operador de empilhadeira à combustão, exclusivos ao público feminino, a partir dos 18 anos, na unidade Dendezeiros. Para cada turma, são ofertadas 12 vagas.

Para o curso de operador de empilhadeira, as candidatas devem possuir carteira de habilitação categoria B e ensino médio completo. As aulas seguem até o dia 9 de setembro, de segunda a sexta-feira, no turno matutino. A capacitação, gratuita, garante certificação e auxílio transporte.

De acordo com a diretora do Trabalho e Empreendedorismo da Semdec, Maria Eduarda Lomanto, os cursos têm o propósito da empregabilidade, centralizando todas as ações de qualificação da Prefeitura dentro do Treinar para Empregar.

"Além de proporcionar transformação de vidas e empoderamento, os treinamentos permitem o acesso da mulher ao mercado de trabalho, o que é um grande desafio, ainda mais na construção civil. A grande quantidade de obras em Salvador, condiz com a retomada da qualificação para esse setor”, explicou.

A diretora de Políticas para Mulheres da SPMJ, Fernanda Cerqueira, acredita que, com a retomada econômica após a pandemia, os cursos são "uma oportunidade para que as mulheres possam ser absorvidas na construção, mostrando que a cidade trabalha com a equidade de gênero, quebrando o paradigma de que somente o homem pode atuar no setor”.

Conteúdo

Com carga horária de 168 horas, a capacitação para pedreiro polivalente tem no pacote soft skills (desenvolvimento de habilidades emocionais e comportamentais) e técnicas de pedreiro polivalente.

Ao final do curso, a profissional estará apta a executar alvenarias, revestimentos e concretagem, além de confeccionar, montar e desmontar formas e escoramentos para estruturas de concreto armado, com segurança, qualidade e economia, seguindo as especificações, as normas técnicas de segurança e de meio ambientes, dentro dos prazos estabelecidos em projetos.

O conteúdo formativo, com carga horária de 48 horas para Operação de Empilhadeira, inclui soft skills e técnicas de operação de empilhadeira à combustão. Ao final da capacitação, a profissional estará apta a desenvolver as operações básicas de movimentação de cargas com o equipamento, conforme normas de segurança aplicada NR-06, NR-11, NR-12 e NR-26 e recomendações técnicas dos fabricantes.