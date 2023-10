Programa Saúde nos Bairros completa seis meses | A TARDE

O Programa Saúde nos Bairros, que iniciou no dia 14 de abril de 2023, completa, neste sábado,14, seis meses de atividade com quase 500 mil procedimentos realizados em 21 bairros percorridos.

Desenvolvida pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a ação itinerante foi reconhecida internacionalmente pelo 6º Prêmio Guangzhou como uma das 45 iniciativas exemplares de inovação urbana de todo o mundo.

“É gratificante chegar nesses seis meses com quase meio milhão de atendimentos prestados aos cidadãos. Estamos levando para dentro das comunidades assistência qualificada, atentos à cada solicitação, à cada necessidade, para que possamos proporcionar soluções e cuidados integrais”, salienta a vice-prefeita e titular da SMS, Ana Paula Matos.

Localizado no Distrito Sanitário de Itapuã, o Bosque das Bromélias foi o 1° bairro de Salvador a receber o programa itinerante. Na localidade foram mais de 15 mil procedimentos realizados. As unidades móveis seguem percorrendo diversas comunidades populosas da capital e já beneficiou 21 localidades.

Funcionamento

Os atendimentos e exames são realizados em unidades móveis, que contam com uma estrutura completa de equipamentos e profissionais. São oferecidos serviços da atenção básica e especializada, atendimentos pediátricos e odontológicos, vacinação e encaminhamento para realização de cirurgias eletivas, entre outros.



O Saúde nos Bairros já esteve no Bosque das Bromélias, com 15.666 procedimentos realizados, seguido de Jardim das Margaridas (19.872); Tororó (27.575); Calabetão (24.512); Bom Juá (22.938); Tororó (27.575); Cajazeiras (41.860); Fazenda Coutos I (28.383); Nordeste de Amaralina (22.877); Valéria (29.567); Dom Avelar (18.391); Alto da Terezinha (23. 549); Campinas de Brotas (22. 311); Massaranduba (16.434); Pau Miúdo (19.664); Vale das Muriçocas (18.123); IAPI (18.181); Boca do Rio (14.683); Itapuã (21.521); Tancredo Neves (19. 428) e Bairro da Paz (em atendimento).

Dentre os serviços mais procurados estão consultas com cardiologista, oftalmologista e de aparelho urinário, e exames de eletrocardiograma, mamografia bilateral, ultrassonografias de mama e transvaginal.