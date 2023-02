Projeto ParaPraia inicia temporada 2023 na praia de Ondina

A oitava edição do projeto ParaPraia movimentou a praia de Ondina, em frente ao IBR, na manhã deste sábado, 25. Ação apoiada pela Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), que proporciona banho de mar assistido para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida, retornou em 2023 após dois anos suspensa devido à pandemia de Covid-19.

De acordo com o secretário da Sempre, Junior Magalhães, com base nas últimas edições, a expectativa é que desta vez, ele espera 60 pessoas com deficiência por dia de evento, totalizando cerca de 360 nos seis dias do projeto.



“Viver nessa cidade e poder tomar um banho de mar é um grande privilégio, e para as pessoas com deficiência não poderia ser diferente. Por isso, apoiamos esse projeto, no sentido de que a inclusão social seja uma realidade na vida de todos, e assim possamos realizar o propósito de promover uma cidade com mais acessibilidade”, disse o gestor.

A prefeitura disponibilizou pista de acesso ao mar para cadeiras de rodas, sanitários especiais, cadeiras flutuantes para o banho de mar, quiosque de atendimento individualizado, além de sombreiros e cadeiras para os acompanhantes. Todas as ações são acompanhadas por equipes multidisciplinares com fisioterapeutas, enfermeiros, profissionais de educação física e estudantes da área de saúde, todos voluntários da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública

A coordenadora dos voluntários e professora da instituição de ensino, Luciana Oliveira, afirma que a iniciativa é importante pois segundo ela, muitas vezes, essas pessoas não têm a oportunidade de aproveitar um banho de mar.

“É difícil para eles e uma coisa tão comum para nós, que é o banho de mar. Então temos que pensar essa inclusão da pessoa com deficiência não só na educação, mas nas atividades de lazer. E para isso acontecer precisamos da acessibilidade. É o lazer mais barato do baiano, e temos uma população carente e proporcionar isso traz uma alegria muito grande para eles”.

A enfermeira e voluntária Maria Olívia Santos atua há quatro anos no projeto e ressalta o valor social da ação.

“É um projeto afetuoso. As pessoas acham que estamos dando um dia de trabalho, mas estamos ganhando o nosso dia. É gratificante para quem entra no mar e para quem auxilia essa ação. É uma emoção coletiva”.

A jovem Mila D’Oliveira, de 35 anos, participava pela primeira vez do evento. “Eu tinha uma ideia diferente do ParaPraia, mas percebi que é uma ponte para que a gente faça com que esse projeto seja algo corriqueiro, com mais oportunidades, já que temos uma orla maravilhosa e que poucas pessoas com deficiência podem aproveitar”.

Assídua de carteirinha, a psicóloga Edjane Oliveira, de 47 anos, era só felicidade. “Emocionada em participar de novo. Foram dois anos de pandemia longe da praia, um reencontro entre as pessoas, estou muito feliz aqui”.

Acessibilidade

O ParaPraia é um projeto que transforma o esporte e o lazer em um prazer ao alcance de todos. São 30 voluntários treinados por dia, que fazem acontecer o banho de mar assistido, além de dez professores. Todos estão aptos a atender as situações individuais de cada banhista, com equipamentos específicos.

A iniciativa acontece também neste domingo, 26, e nos próximos finais de semana 04, 05, 11 e 12 de março, das 8h às 12h, também em Ondina. Para participar, basta chegar ao local e não há necessidade de inscrição prévia. Nos casos de pessoas em cuidados intensivos em casa (home care), basta entrar em contato com a página do projeto ParaPraia Salvador no Instagram (@parapraia).

Voluntários treinados por dia, que fazem acontecer o banho de mar assistido | Foto: Igor Santos/Secom