Protesto bloqueia entrada da rodoviária e provoca congestionamento | A TARDE

Ex-funcionários da Concessionária Salvador Norte (CSN), empresa extinta que rodava o transporte público em Salvador, ocupam a entrada da rodoviária da capital baiana e realizam protesto nesta quinta-feira, 5. A reunião bloqueia uma parte da via, ocasionando lentidão no trânsito da cidade.

Segundo informações, os manifestantes estão cobrando pelo pagamento de seus direitos trabalhistas, tema alvo de constantes protestos por parte dos ex-funcionários da empresa.

O longo congestionamento atingiu a Avenida Paralela deste a região do Imbuí. Presente no local, a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) orientou a população para evitar a rota.

Mais cedo, um ônibus atravessou a pista, bloqueando a Av. Tancredo Neves, ao lado do Viaduto Nelson Dahia. "O protesto segue na entrada da rodoviária, deixando o trânsito congestionado na região. Transalvador monitora", disse a superintendência ao Portal A TARDE.