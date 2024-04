Quase 100 ocorrências são registradas em Salvador por causa das chuvas | A TARDE

As chuvas que atingem Salvador tem gerado transtornos em diversos pontos da cidades. Até o momento, a Defesa Civil (Codesal) registrou, na manhã desta terça-feira, 16, quase 100 ocorrências na capital baiana.

De acordo com o boletim do órgão, foram um total de 91 registros obtidos até as 11h. Deslizamento de terra (21), ameaça de deslizamento (20) e ameaça de desabamento (19) foram as ocorrências mais contabilizadas.

Já no quesito localidade, as regiões mais afetadas são Cajazeiras (12), Pau da Lima (14), Liberdade (13), Cabula/Tancredo Neves (13) e Barra/Pituba (11).

Além das ocorrências citadas, a Codesal também registrou ameaça de desabamento de muro (3), árvore ameaçando cair (7), avaliação da área (2), avaliação de imóvel alagado (12), desabamento de muro (1), infiltração (2), orientação técnica (3), pista rompida (1).