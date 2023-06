Quase um mês após interdição, Ladeira da Montanha é liberada

Perto de completar um mês interditada, a Ladeira da Montanha, em Salvador, foi liberada na tarde deste domingo, 4, após a realização das intervenções emergenciais. A Ladeira foi interditada de maneira preventiva no dia 9 de maio depois de desabamento das partes remanescentes de um casarão. A interdição aconteceu para que fosse feita uma análise de risco mais detalhada.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal), em parceria com a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), realizou a limpeza da encosta, retirou as pedras instáveis e colocou lona. Agentes da Transalvador instalaram prismas para isolar a área e liberar um trecho da via para circulação.

No ano passado, um casarão tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desabou no local, o que provocou uma longa suspensão do tráfego na Ladeira da Montanha, importante ligação entre as cidades Baixa e Alta.

O imóvel pertence à Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), assim como outros casarões na localidade.

A prefeitura de Salvador alega que, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), chegou a elaborar um projeto para que a obra pudesse ser realizada pela Conder, mas a intervenção não foi iniciada.