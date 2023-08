Quatro homens morrem após polícia libertar comerciante de sequestro

A Polícia Civil (PC), através de equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), localizou quatro sequestradores, neste sábado,12, no bairro de Valéria, em Salvador. O grupo havia rendido um comerciante em Nazaré. Os criminosos entraram em confronto com a polícia e morreram. A vítima foi libertada sem ferimento.

Ações de inteligência realizadas pelas equipes do Departamento resultaram na identificação do endereço no qual o homem estava sendo mantido em cárcere. As diligências contaram com o apoio de equipes da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil, além de policiais militares das Rondas Especiais (Rondesp), Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) da 31a Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM, e do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (GRAER).