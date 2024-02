Quatro homens são detidos após agredirem torcedor do Bahia | A TARDE

A Guarda Civil Municipal realizou um patrulhamento na região da Arena Fonte Nova, no bairro de Nazaré, em Salvador, e detiveram quatro homens que estavam agredindo um torcedor do Esporte Clube Bahia, nesta quarta-feira, 31. Os suspeitos estavam em um carro modelo Sandero e teriam descido do veículo para agredir a vítima.

No momento da abordagem foram encontrados um taco improvisado de madeira, uma barra de ferro, duas facas estilo caçador e um soco inglê no veículo onde o grupo estava. O flagrante ocorreu em frente ao Sesc de Nazaré e culminou com a condução dos suspeitos para a Central de Flagrantes, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

A vítima sofreu escoriações, mas passa bem. A principal suspeita é que a ação seja motivada por brigas entre torcedores.