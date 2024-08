Quatro pessoas são presas com fuzil em Fazenda de Coutos

- Foto: Divulgação

Quatro pessoas foram presas nesta manhã deste sábado, 3, em Fazenda Coutos, suspeitos de realizaram ataque na região.

As guarnições da 19ª CIPM realizavam policiamento ostensivo na área, quando ouviram sons de tiros, com apoio da Rondesp BTS e 31ª CIPM, efetuaram buscas na região e visualizaram os suspeitos, que atiraram contra os militares e fugiram em direção a uma região de mata.



As equipes foram em direção aos suspeitos e no local foram encontrados os suspeitos com um fuzil calibre .556, 40 munições, 71 frascos com cocaína, 99 porções de maconha, oito carregadores de rádios comunicadores, uma balança de precisão e quatro aparelhos celulares.