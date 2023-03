Quatro suspeitos de assaltos a ônibus são presos pela PM em Salvador

Quatro suspeitos foram presos em flagrante durante operação da Polícia Militar nas últimas 24 horas. O patrulhamento aconteceu em pontos de ônibus nas regiões da Bonocô, Itapuã e Paripe, em Salvador.

Entre os conduzidos, está um criminoso responsável por atacar com golpes de facas uma policial militar, no dia 13 de janeiro, em um coletivo no bairro de Paripe. O suspeito foi preso após envolvimento em assaltos. Na ocasião, ele estava com um simulacro de arma de fogo. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes.

O segundo caso foi registrado na Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã. Uma dupla de criminosos portava um revólver calibre 38 com um cartucho e uma corrente dourada. Durante as abordagens, os policiais encontraram a arma, como contou o major Valnei Azevedo, comandante da Gêmeos.

Os suspeitos foram apresentados no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) e autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Os dois já tinham passagem por tráfico de drogas.

Além deles, uma mulher foi detida com uma pistola 9 milímetros e um carregador com nove munições, na região da Avenida Bonocô. Ela estava acompanhada de um homem, que conseguiu fugir. A suspeita já havia sido detida anteriormente, após tentar entrar em uma unidade prisional com drogas.

"O homem que conseguiu fugir já é procurado há muito tempo. Eles agem juntos. Ele comete o crime e ela esconde a arma. Desta vez, conseguimos coibir o crime e prendê-la. Seguiremos nas buscas pelo fugitivo", afirmou o comandante.

O titular do Gerrc, delegado João Cavadas, confirmou o histórico dos apresentados na unidade e informou que todos serão levados, novamente, para audiência de custódia.