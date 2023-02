Quatro suspeitos de matar homem no Circuito Osmar são presos

Quatro pessoas envolvidas no assassinato de um homem no circuito Osmar foram presos na terça-feira, 21, durante uma ação integrada do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO).

Segundo as informações da Polícia Civil, os homens são apontados como suspeitos de participação no homicídio de Marcos Souza Menezes, de 27 anos, cometido na madrugada de sexta, 17. O fato aconteceu por volta 4h, na Rua Carlos Gomes, trecho próximo à Ladeira da Montanha. Um bloco passava nas proximidades no momento do crime. Outras duas pessoas ficaram feridas.

Ainda conforme a corporação, as investigações começaram logo após o crime e perduraram por todo o período de Carnaval, culminando nas capturas antes mesmo do fim da folia.

A tecnologia do sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública foi determinante para a identificação e prisão dos suspeitos. Após a captura, os quatro homens confessaram participação no homicídio. A Polícia Civil trabalha para localizar o autor do tiro que matou a vítima.

Também foram apreendidos uma faca utilizada durante o crime, drogas e seis celulares roubados. Destes, três já tiveram os seus respectivos boletins de ocorrência identificados e serão restituídos aos seus proprietários.

O quarteto está custodiado em uma unidade policial da capital baiana e, após passar por exames de lesões corporais no Departamento de Polícia Técnica, ficará à disposição do Poder Judiciário.