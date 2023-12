Queda de árvore na Ribeira segue causando transtorno aos moradores | A TARDE

As fortes chuvas e vento que atingem a capital baiana desde desta quarta-feira, 20, provocaram a queda de uma grande árvore na Rua da Penha, no bairro da Ribeira, na Cidade Baixa de Salvador. Na manhã desta quinta-feira, 21, a árvore segue bloqueando a via e causando transtornos na região.

Segundo informações de moradores, a queda da árvore ocorreu às 17h, de quarta-feira, e desde então parte do bairro está sem energia elétrica. Os galhos da árvore atingiram a fiação dos postes.

Em nota, a Neoenergia Coelba, concessionária responsável pelo fornecimento de energia, disse apenas que em diversos pontos da capital baiana, como os bairros da Barra e Águas Claras, há registros de vegetação e objetos sobre a rede elétrica, provocando a danificação de postes e componentes elétricos, e afirmou que equipes trabalham para normalizar a situação.

A equipe do Portal A Tarde questionou a Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade (Seman) sobre a expectativa de retirada da árvore do local. De acordo com informações do órgão, é preciso que a Coelba desligue a rede elétrica, pois a árvore está em contato com a fiação. Ainda segundo a secretaria, a Neoenergia Coelba já foi acionada.