Queima de fios feita por dependentes químicos assusta Centro da cidade | A TARDE

A queima de fio feita por pessoas em situação de rua e dependentes químicos tem assustado os moradores do Centro de Salvador. A reportagem de A Tarde recebeu vídeos que mostram o flagrante da ação feita durante todo o dia em pontos diferentes dessa região da cidade.



"Não tem hora para eles queimarem fios. Tem registro feito durante o dia, durante a noite, é de madrugada. O dia inteiro você olha pela janela e vê a fumaça densa subindo e entrando nos apartamentos. Não sabemos mais o que fazer", desabafa um morador que prefere não ser identificado.



De acordo com as denúncias, o material que é queimado seria fruto de furtos praticados pelos dependentes químicos. "Todos nós sabemos que eles queimam o fio para extrair o cobre. Eles vendem esse material para ferro velho e com o dinheiro eles compram droga", disse o morador.

"Nós já denunciamos para a Polícia Militar, Guarda Civil Militar e eles não podem fazer nada. As forças de segurança até que tentam, mas por se tratara de dependentes químicos não podem fazer nada e já que não há o flagrante do furto da material, disseram que ficam impossibilitados de agir. Estamos sem saída", conta.



O local onde o material é queimado fica próximo do órgãos importantes, pontos turísticos e bairros valorizados de Salvador. "Há poucos metros daqui nós temos o Comando Geral da Polícia Militar. Temos o Forte de São Pedro, onde está o Exército. Temos um grande Hotel, a Praça do Campo Grande, os teatros Castro Alves e Vila Velha. Temos o Palácio da Aclamação. O Corredor da Vitória é logo ali, então é uma área importante que está se tornando a "Cracolândia" de Salvador".



A Polícia Militar informou que a segurança no Centro de Salvador é feita durante 24horas e abordagens são feitas para combater e coibir a ação de criminosos. Sobre o furto de fios, a Prefeitura de Salvador disse que apenas em 2023 a administração municipal teve prejuízo de R$ 2 milhões para a repor os cabos furtados da iluminação pública.



Confira os flagrantes dos moradores: