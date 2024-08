R$ 8 mil por mês: como é Pan American, escola da elite de Salvador

PASB fica em Patamares - Foto: Divulgação

Uma das escolas mais tradicionais de Salvador, a Pan American School of Bahia (PASB) também é a mais cara. Com mensalidades que ultrapassam os R$ 8 mil, o colégio é um dos preferidos dos filhos de artistas, jogadores de futebol e maiores empresários da capital baiana.

São mais de 60 anos de história da escola criada para educar os filhos de americanos em Salvador. Hoje, o centro de ensino é mais aberto a brasileiros, mas uso do inglês segue firme.

Além das aulas serem bilíngues, até os funcionários são orientados a se comunicar no idioma bretão.

O esquema de turmas também segue o modelo estadunidense. Esqueça primário, ginário e ensino médio. Os termos adotados são "Early Childhood (Pre K-2, Pre K-3, Pre K-4 e Kindergarten); Elementary School (1º ao 5º ano); Middle School (6º ao 8º ano); High School – 9º ao 12º ano.

Um grande diferencial da PASB é a variedade de diplomas que o estudante obtém após se formar. Além do brasileiro, ofertado pelo MEC, o egresso possui o diploma americano e o diploma do International Baccalaureate (IB DP).

"O International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) é um programa pré-universitário rigoroso e de nível avançado, que prepara os alunos para serem bem-sucedidos na universidade e na vida. Idealizado para alunos altamente engajados, o programa é oferecido nos dois últimos anos do ensino médio, considerando a conciliação com as exigências do sistema de ensino nacional e regras estabelecidas pelo Ministério da Educação – MEC. O diploma é aceito para a admissão em diversas universidades brasileiras e estrangeiras", explica a escola no site.

Com isso, o acesso a universidades nos Estados Unidos fica facilitado.

A primeira baiana se formar em Harvard, por exemplo, é uma egressa da Pan American.

Projeto de vida

Com o valor excludente para a maior parte da população baiana, a escola garante uma educação individualizada para os poucos que a acessam.

"Formação do indivíduo como um todo; o aluno é estimulado e conduzido para se tornar especialista e protagonista da sua jornada de aprendizado", garante a escola no website.

O uso de ferramentas digitais também é amplamente difundido para facilitar o aprendizado dos jovens.

Os alunos também são incentivados a desenvolver habilidades essenciais para lidar com a velocidade exponencial das mudanças, como pensamento crítico, criatividade, solução de problemas complexos, flexibilidade cognitiva, tomada de decisão, liderança empática, entre outras.

Sem fins lucrativos

Apesar de cobrar até R$ 8 mil em mensalidades, a escola é sem fins lucrativos. São, na prática, uma uma associação de pais que escolheram a PASB para educar os filhos.

A Pan American é a única escola internacional da Bahia. Por isso recebe famílias e professores de todo mundo, promovendo um forte intercâmbio cultural.