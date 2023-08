Reajustes em pedágios e Ferry Boat passam a valer nesta terça-feira

Passou a valer a partir desta terça-feira, 8, os novos reajustes nas tarifas de pedágio, dos transportes intermunicipais e do Sistema Ferry Boat. A medida havia sido anunciada na semana passada e publicada em Diário Oficial no último sábado, 5.

Segundo a medida anunciada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), sofreram reajuste os valores dos pedágios nas concessionárias Litoral Norte S.A (CLN), Bahia Norte S.A (CBN) e Estrada do Feijão e as tarifas do Serviço Público do Transporte Hidroviário Intermunicipal de Passageiros entre os Municípios de Salvador e Itaparica no Sistema Ferry-Boat (ITS- Ferry Boat).

Já as tarifas de operadores das linhas de longa distância do Serviço Público de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado da Bahia (SRI Rodoviário) serão reajustadas a partir do dia 10 de agosto.

Pedágios

A Concessionária Litoral Norte (CLN), que atua na Linha verde, sofreu reajuste de 8,72% em relação aos valores calculados. Com isso, a tarifa básica passa de R$ 7,90 para R$ 8,60 em dias úteis, e de R$ 11,80 para R$ 12,90 em feriados e finais de semana. O reajuste informado corresponde exclusivamente à incorporação da variação de IPCA.

A Concessionária Bahia Norte S.A, que opera no complexo BA-093, aumentou em 16,908%, alterando a tarifa básica, calculada com arredondamento previsto no contrato de concessão, de R$ 5,30 para R$ 6,30.

Já o reajuste praticado pela Concessionária Estrada do Feijão SPE S.A (Concef), com atuação no complexo BA-052, foi de 3,16%, alterando a tarifa básica que passará, de R$ 19,60 para R$ 20,20.

Ferry Boat

As tarifas praticadas no Serviço Público do Transporte Hidroviário Intermunicipal de Passageiros entre os Municípios de Salvador e Itaparica no Sistema Ferry-Boat tiveram um aumento de 6,43%.

Em dias úteis, a tarifa do passageiro passará de R$ 6,10 para R$ 6,50 e a de veículos de R$ 55 para R$ 58,50. Já nos finais de semana, a tarifa do passageiro passará de R$ 8,10 para R$8,60 e a de veículos de R$ 77,90 para R$ 82,90.

Transporte Intermunicipal

As tarifas praticadas pelos operadores das linhas de longa distância do Serviço Público de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado da Bahia (SRI Rodoviário), a partir do dia 10 de agosto de 2023, terão reajuste de 12,90%.

O mesmo percentual será aplicado às linhas Metropolitanas Rodoviárias do Serviço Público de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado da Bahia. A composição tarifária do Sistema Rodoviário Intermunicipal de Transporte do Estado da Bahia (SRI) é reajustada de acordo com a cesta de índices que considera o IPCA, ANP e IGPM.