Reconhecimento Facial tem recorde de presos em um dia na capital

A tecnologia que utiliza imagens de câmeras de monitoramento para identificar foragidos da justiça, através do reconhecimento facial continua quebrando recordes. A mais nova marca foi estabelecida nesta sexta-feira, 22, com quatro pessoas detidas com o uso da ferramenta.



Antes, o maior número de prisões no mesmo dia havia sido registrado em duas datas, 28 de junho e 2 de julho, quando três alvos de mandado judicial foram presos em Salvador.Além da capital, as câmeras ajudaram a capturar mais um foragido na sexta, desta vez em Itabuna.



Em Salvador, os quatro localizados pelas câmeras foram identificados em locais diferentes entre 10 e 16h. Todos tinham mandado de prisão em aberto por roubo, expedidos pelas comarcas de Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana. Por questão estratégica a Secretaria de Segurança Pública não divulga os locais onde os foragidos foram identificados.

Na cidade de Itabuna, no Sul do estado, um homicida também foi preso. O autor de um assassinato com mandado expedido pela Vara Criminal de Itapetinga foi abordado e conduzido por equipes do 15º Batalhão da PM para a 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Itabuna). Na unidade da Polícia Civil foi realizada a identificação humana e cumprido o mandado.



Tanto em Salvador e no município de Itabuna, o sistema apontou semelhança acima de 90%. Equipes do Centro Integrado de Comunicações (Cicom), acionaram guarnições da Polícia Militar mais próximas dos suspeitos. Após verificação de documentos, os procurados foram conduzidos e os mandados cumpridos.

O secretário de segurança, Ricardo Mandarino, comemora o sucesso do uso da tecnologia. "A Bahia é referência, no Brasil, na utilização do Reconhecimento Facial. Com investimento de 665 milhões de reais, até o final de 2023, a polícia utilizará a ferramenta em 78 cidades baianas", destaca.