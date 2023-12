Rede da capital tem 140 alunos aprovados no Ifba | A TARDE

Cento e quinze mil seiscentos e cinquenta e cinco alunos distribuídos em 424 escolas e em 6.113 turmas na Rede Municipal de Educação resultou num feito expressivo para a Secretaria Municipal de Educação (SMED), que conseguiu, neste ano letivo de 2023, ter 140 estudantes da rede aprovados para o ensino médio no Instituto Federal da Bahia (IFBA).

A lista oficial de aprovados no processo seletivo foi divulgada na semana passada pelo IFBA. O Portal A TARDE obteve a relação de estudantes do município que foram aprovados em diversos cursos no Instituto Federal. A distribuição de aprovados foi entre alunos do 8º e do 9º ano, além dos pertencentes ao Programa Chegando Junto, voltado aos estudantes em distorção idade-ano para concluir os estudos com mais rapidez sem perder a qualidade do ensino ao frequentar o ano compatível à sua idade.

Thiago Dantas comemora resultado da Rede Municipal de Educação no IFBA | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

"A aprovação dos nossos alunos no processo seletivo do IFBA traz, primeiramente, muito orgulho e muita alegria por eles. Passar no Instituto Federal e, em alguns casos, nas primeiras colocações, é uma grande e importante conquista. Consideramos que esse resultado é reflexo dos esforços individuais de cada aluno, mas também do trabalho desenvolvido pela Rede Municipal, por nossos professores, coordenadores, gestores, toda equipe técnica pedagógica, que tem se dedicado à melhoria permanente da educação pública do nosso município", disse Thiago Dantas, secretário municipal de Educação, ao Portal A TARDE.



As escolas Municipal Ilha de Maré e Municipal Campinas de Pirajá foram as que mais tiveram alunos aprovados por escola, com nove em cada uma. Por bairro, junto com Campinas de Pirajá e Ilha de Maré aparece o bairro de São Cristóvão, com alunos de duas escolas: Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes e Municipal Barbosa Romeo.

Emoção

Yasmin Coelho da Silva e Marcos Roberto Vilas Boas da Silva são alunos da Escola Municipal São Domingos Savio aprovados no IFBA | Foto: Divulgação | Smed

O resultado das jovens da Rede Municipal na seleção do IFBA encheu de emoção mães e pais na cidade. Euza Nascimento, mãe de Manuela Vitória Nascimento, uma das aprovadas, falou com o Portal A TARDE sobre a felicidade da aprovação após tanto esforço.

“Estou muito feliz por minha filha ter passado no IFBA, onde as vagas são tão concorridas. Ela teve o mérito de ser aprovada. E mais ainda por vir de uma escola municipal. Sei que muitos alunos que concorrem são de escolas particulares e, em meio a tantos deles que concorreram, ela conseguiu passar”, disse a mãe de Manuela Vitória, aluna da Escola Municipal Adroaldo Ribeiro Costa, no bairro do Cabula.

Euza enfrentou a dificuldade de ser mãe solteira, mas relata que, mesmo com problemas, sempre colocou a educação de Manuela Vitória em primeiro lugar. Com a aprovação no IFBA, ela diz ter o sentimento de dever cumprido, encaminhando a filha para o futuro.

“Sou mãe e pai. Apesar de ter poucos recursos, sempre priorizei a educação. É algo que não abro mão e sempre passo isso à minha filha. Vejo pelo crescimento, esforço e dedicação dela, que ela leva a sério essa questão da educação. E a prova disso é o resultado de sua aprovação no IFBA”, afirmou a mãe orgulhosa.

“Estou feliz e emocionada. Sinto como se uma parte do meu dever esteja cumprido. Ela está indo agora para o IFBA. Logo os anos passam, ela vai cultivar uma faculdade e sei que o futuro dela será brilhante. Sinto-me orgulhosa e feliz pela conquista de minha filha”, complementou Euza.

A Adroaldo Ribeiro Costa é mais uma das unidades comandadas pela SMED que oferece educação em tempo integral em Salvador. No total, são 12 escolas municipais na cidade que funcionam neste modelo de ensino.

Infraestrutura

Desde 2021, a Prefeitura de Salvador já entregou 19 novas escolas para a rede municipal. A estimativa da gestão municipal é chegar até o final de 2024 com 50 novas unidades espalhadas pela cidade.

“As obras da educação são especiais porque elas conseguem impactar, de forma decisiva, no presente e no futuro da garotada. Meu desejo é que as crianças possam acordar todos os dias na expectativa de chegar a hora de vir para escola”, disse o prefeito Bruno Reis, em anúncio de reconstrução do Centro Municipal Educação Infantil (Cmei) Anival Razoni Figueiredo, localizado no final de linha de Dom Avelar.

Recentemente, a prefeitura anunciou que está investindo R$ 76 milhões, para a reconstrução de sete escolas municipais em Salvador, com o objetivo de oferecer um ambiente de aprendizado mais adequado aos alunos.

Outra medida adotada pela gestão municipal é a climatização de todas as salas de aula da rede municipal de Educação. Para isso, foi aberta uma licitação para contratação de empresas especializadas no assunto. O investimento em aquisição de aparelhos de ar-condicionado será de R$20 milhões.