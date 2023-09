Reféns são liberados após BOPE entrar em ação no Alto das Pombas

Três homens que fizeram sete pessoas de reféns na manhã desta segunda-feira, 4, foram presos após a chegada do Batalhão de Operações Especiais (BOPE). O caso aconteceu na localidade de Alto das Pombas, na Federação e as negociações foram iniciadas por policiais da Patamo e, em seguida, assumida pelo tenente Leal, do Bope. Entre as vítimas, estava uma criança de 11 anos e uma adolescente de 15, que foi a primeira a ser liberada, depois de passar mal durante a ação criminosa. Todas as vítimas foram libertadas ilesas.



Horas após as negociações, os homens se entregaram e foram encaminhados para central de flagrantes. Todos eles ficarão à disposição da Justiça. Durante toda a negociação, um dos autores do sequestro gravou a ação em suas redes sociais. “Tem 12 mil pessoas na live”, disse um dos criminosos durante a situação.

Os homens se entregaram após a mãe de um deles, identificado como Ricardo, pedir para o filho deixar o imóvel.

De acordo com a Polícia Militar, a invasão das casas ocorreu logo após criminosos terem efetuado disparos de arma de fogo contra uma guarnição da 41ª CIPM, que realizava rondas no Largo do Campo Santo. Houve revide, os autores fugiram e invadiram residências de moradores. No primeiro imóvel, um criminoso fez cinco pessoas reféns e, no segundo, dois suspeitos mantiveram dois moradores em cativeiro.

Equipes da 41ª CIPM, do Batalhão de Operações Policias Especiais (Bope), da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp Atlântico, do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo) e do Grupamento Aéreo (Graer) estão no local reforçando o policiamento da região.