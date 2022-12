Registro de tranquilidade na Pituba vira flagrante de tiros

Uma moradora da Pituba registrou uma perseguição e tiros ao tentar mostrar a traquilidade do bairro durante o jogo do Brasil contra a Coreia do Sul pelas oitavas da Copa do Mundo de 2022, nesta segunda-feira, 5.

"A pituba, Manoel dias, olha gente, parado! Passou um carro, oh", mas logo a tranquilidade logo deu lugar para o susto, após a mulher notar a movimentação. "Eita! Pegou o cara", em seguida, sons de disparos de arma de fogo são escutados. "Tiro, tiro, meu Deus". Logo, o vídeo viralizou nas redes sociais.

O corre, corre e disparos seria por causa de um homem que estaria com três armas brancas ameaçando as pessoas que passavam na rua Pará.

Segundo a PM, policiais da 13ª CIPM foram chamados para atender a ocorrência e, assim que uma das guarnições chegou ao local encontrou o suspeito extremamente violento em posse de uma faca e fazendo ameaças constantes contra a guarnição que o acompanhou verbalizando a todo instante que o suspeito largasse a faca.

A ordem não foi atendida, os pms então permaneceram acompanhando o homem até que o um dos policiais conseguiu tomar a peixeira da mão dele e guardá-la em segurança na viatura.

Mas a ação ainda não havia terminado, enquanto o pm guardava a arma branca na viatura, o indivíduo tirou outra faca de dentro das calças, ameaçou e avançou em direção à guarnição, contudo depois permaneceu proferindo ameaças e seguiu a pé pelas ruas do bairro.

Com o apoio de outras equipes da 13ª CIPM, os pms acompanharam o suspeito pela Avenida Manoel Dias da Silva, mas ao chegar à rua Espírito Santo, indivíduo entrou em luta corporal com um dos pms, que chegou a fazer uso do bastão para repelir a investida do suspeito contra a vida dele, mas não teve sucesso.

Ainda conforme a polícia, quando o policial baixou a guarda, o indivíduo desferiu diversas facadas contra o pm, que conseguiu se esquivar dos golpes, porém rapidamente a guarnição em apoio revidou efetuando disparos de arma de fogo contra o suspeito que foi atingido na perna. Foi nesse ponto que a ação foi registra pelas lentos do celular da moradora.

Em seguida, os pms socorreram o homem para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebeu cuidados médicos. A ocorrência foi registrada no posto da Polícia Civil no HGE, de onde posteriormente foi registrada na Central de Flagrantes.