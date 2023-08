Renan Pinheiro faz 'Quinta do TBT' no Caminho de Casa

O jornalista e cantor Renan Pinheiro agitar o Caminho de Casa,no Boulevard 161, no Itaigara, todas às quintas-feiras, a partir das 20h. A proposta é fazer as pessoas viajarem no tempo e relembrarem sucessos que são verdadeiras trilhas sonoras da vida.

Durante três horas de show, a ideia é também celebrar os aniversários da turma que visitar a casa. Num clima bem intimista, a apresentação é marcada pela interação com o público, uma vez que o repertório vai sendo moldado pela conexão que se estabelece no Caminho de Casa.

Renan Pinheiro é natural de Serrinha, interior da Bahia. Além de repórter e apresentador da TV Bahia, revela sua face artística nos palcos desde a adolescência. Canta na noite de Salvador e interior baiano desde os 13 anos, apresentando-se em casas como Manatee, Estação da Cerveja e Empório Arvoredo.



Serviço: Local: Caminho de Casa, Itaigara

Dia: Quinta-feira

Horário: 20h

Couvert: R$ 15