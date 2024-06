Repórter quebra o silêncio e chora após demissão da Record Bahia | A TARDE

Demitida da Record Bahia, nesta sexta-feira, 7, a repórter Naiara Oliveira se pronunciou através das redes sociais, neste sábado, 8, sobre a saída da emissora. A jornalista disse que apesar da situação difícil, precisa continuar pela família e pelo público.

“Vocês não estão acostumados a me ver assim aqui, mas faz parte do combo de ser de verdade, é ser quem a gente é. Tenho certeza que a gente vai se ver por aí. A vida continua e eu preciso continuar, por mim, pela minha família, pela história da minha vida, por vocês que gostam e admiram meu trabalho”, disse aos choros nos stories do Instagram.

Agora o objetivo da repórter é continuar na caminhada em novos caminhos profissionais. “Eu não sou de ficar de braços cruzados, porque eu gosto de trabalho. Trabalho desde cedo. Eu tenho uma vida normal, tenho compromisso, tenho dívidas, mas eu preciso entender, aceitar”, relatou.

Naiara disse que foi “pega de surpresa” quando foi informada sobre sua demissão, após a jornada de trabalho. Segundo a repórter, o pedido veio da matriz da emissora, em São Paulo.

“Ainda está muito difícil para mim, mas como tudo na vida, eu já passei por tantas coisas, eu também vou passar por isso. Essa surpresa quebrou minhas pernas, como a gente costuma dizer. Ainda estou tentando administrar tudo, organizar a mente, entender algumas coisas.”, desabafou a repórter.

Aplaudida pelos colegas de trabalho durante a sua saída, Naiara afirmou que tem certeza que é uma “pessoa boa” e sobre seu esforço e compromisso com o trabalho. “Quem me conhece sabe do meu perfil, da minha caminhada. Tudo isso serviu para mostrar que não havia nada sobre mim, porque a gente se culpa: ‘poxa, eu me entregava tanto, fazia questão de ser uma profissional da zorra, firme no meu compromisso com as pessoas, com a notícia”.

Na Record Bahia, Naiara disse que fez amigos para a “vida inteira”. “Mais do que isso, ganhei meu povo, que não vai largar a minha mão. Eu sei disso”, complementou.

