República do Reggae confirma Tenda Dub como opção para o público

O festival República do Reggae será realizado no próximo dia 19 de novembro, no Wet Salvador. A capital baiana será palco de mais uma edição do evento que reúne grandes artistas nacionais e internacionais do ritmo.

Mantendo as tradições, o festival vai manter a Tenda Dub, local onde Dj's se apresentam e animam o público tocando os maiores sucessos do reggae.

Artistas populares do estilo no Brasil, como a banda Ponto de Equilíbrio e Edson Gomes, dividem o palco com The Itals, Duane Stephenson, Edy Vox, Nengo Vieira, Dezarie, Israel Vibration e Knulee Dube.

Os ingressos estão disponíveis na loja do Pida Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e Shopping Piedade, na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site www.boratickets.com.br