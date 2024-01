Requalificação da orla da Praia do Flamengo é inaugurada | A TARDE

A requalificação da orla de Praia do Flamengo foi inaugurada nesta terça-feira, 26, com um viveiro de restinga, ecossistema associado ao bioma Mata Atlântica e típico de áreas litorâneas. O Viveiro Municipal de Restinga é o primeiro equipamento do tipo em Salvador, capaz de produzir anualmente 36 mil mudas das mais diversas espécies.

O objetivo do viveiro é que essas mudas sejam transplantadas para todos os trechos de orla da capital baiana, recuperando a vegetação afetada pela presença humana. O projeto foi elaborado junto à Unidunas, organização da sociedade civil que atua na preservação do meio ambiente litorâneo. A previsão é que as primeiras mudas já sejam transplantadas para a orla em quatro meses.



Em relação à orla de Praia do Flamengo, segundo a prefeitura da cidade, os 2 km requalificados passam a contar com novo paisagismo com sistema de irrigação automatizado, iluminação pública em LED, áreas de estacionamento ordenadas e nova pavimentação de passeios. Além disso, o trecho ganhou ciclovia, quadra de vôlei de areia, parque infantil, espaço para piquenique, trilhas e espaços de convivência.

A requalificação foi projetada em parceria com o Projeto Tamar para proporcionar um ambiente urbano em equilíbrio com a conservação e restauração do ecossistema. Dessa forma, a Prefeitura fez a recuperação da faixa de coqueiral e a recomposição da cobertura vegetal com o plantio de espécies nativas de restinga de praias.

Além disso, o Projeto Tamar realizou monitoramento e mapeamento da fotopoluição, para a verificação da incidência de luz artificial na faixa de areia. Uma equipe multidisciplinar atuou durante todo o período das intervenções para garantir a conservação da fauna e da flora existentes, observando o integral atendimento à legislação e condicionantes ambientais.

Educação

O Viveiro Municipal de Restinga, localizado entre a Rua Clóvis Bevilacqua e a Alameda Cabo Frio, também vai realizar ações de educação ambiental, recebendo estudantes de escolas de Salvador para expor a importância da restinga no bioma Mata Atlântica. Para isso, conta também com salas para palestras. A princípio, a visita ao viveiro será feita mediante agendamento. O equipamento será administrado pela Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência (Secis).

Participação popular

O projeto de requalificação da orla foi concebido pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), com todas as etapas amplamente discutidas com as comunidades locais. A obra é da Secretaria de Cultura e Turismo, através de recursos do Programa Nacional de Desenvolvimento e Estruturação do Turismo (Prodetur).