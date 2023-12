Requalificação do Mercado Modelo é entregue pela Prefeitura | A TARDE

O Mercado Modelo, um dos principais cartões-postais de Salvador, teve as obras de requalificação e restauração concluídas pela Prefeitura. As intervenções foram entregues pelo prefeito Bruno Reis nesta segunda-feira, 18, e proporcionaram instalações com mais conforto e acessibilidade para a população, além de mais segurança aos 258 permissionários que atuam no local. O investimento foi de R$ 17 milhões.



Com 111 anos de história, o equipamento teve obras que contemplaram a mudança total da cobertura em telhas de cerâmica e vidro, além de telha de cobre na rotunda, melhorias e impermeabilização do piso em madeira das varandas, assim como pintura e recomposição das esquadrias. Foi construída ainda uma nova rede de energia elétrica com subestação própria, sistema hidráulico e contra incêndio.

“Hoje é um dia histórico. Depois que o mercado pegou fogo e foi reconstruído, sem sombra de dúvidas, essa é a maior intervenção já realizada aqui. Foram investidos R$17 milhões na sua restauração. É uma reforma completa. Estamos entregando hoje um novo mercado. Estamos investindo mais de R$3,5 milhões em uma galeria que valoriza artistas da nova geração da nossa cidade e que será mais um atrativo do mercado”, ressaltou o prefeito.

“Esse mercado tem 111 anos de existência. Por aqui já passaram personalidades marcantes do Brasil e do mundo. É um dos cartões postais da nossa cidade. Faz parte do nosso patrimônio arquitetônico e que hoje está todo restaurado, reformado. Mexemos na parte hidráulica, na parte elétrica, na parte da fundação. Fizemos uma obra completa, trocamos todo o tenhado”, acrescentou Bruno Reis.

Coordenado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), o projeto manteve as características originais do imóvel e foi amplamente discutido entre permissionários do mercado e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) - o órgão fez o tombamento do espaço há mais de 50 anos. Para minimizar os transtornos, a Prefeitura realizou as obras de forma faseada, realocando comerciantes para uma estrutura anexa ao mercado.

Galeria no subsolo - A Prefeitura recompôs o acesso ao subsolo e restaurou toda a estrutura das arcadas em pedra, implantando um sistema de renovação do ar e criando ilhas de conforto climatizadas. A ideia foi trazer para o público a oportunidade de conhecer a beleza e grandiosidade do pavimento.

Para a área, a Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) montará em janeiro uma galeria com peças dos artistas baianos Rubem Valentim, Mario Cravo Jr. e Vinícius S.A que marcará a reabertura do subsolo, desativado há mais de 10 anos. O projeto foi pensado como um local de preservação do Mercado Modelo, destacando personagens de importância para sua história, como Camafeu de Oxóssi, Mãe Menininha do Gantois e Mestre Caiçara.

O secretário de Cultura e Turismo, Pedro Tourinho, destacou que a nova galeria implantada no subsolo do equipamento será um novo ponto turístico dentro de um dos principais cartões postais da cidade. “Há alguns meses, estive com o prefeito para fazer uma vistoria e ele nos provocou em relação ao subsolo do mercado. Tivemos que esperar a obra ser entregue para começar a preparar, mas em poucas semanas teremos aberto aqui no mercado modelo uma galeria de arte. Esse equipamento vai ser sem dúvida um novo ponto turístico dentro de um ponto turístico”, afirmou.

O secretário ressaltou que a entrega da requalificação do equipamento ocorre em um momento de crescimento do turismo de Salvador. “A história da cidade se confunde com a história do mercado. É uma jóia do turismo. É um dos pontos turísticos mais importantes do Brasil. E Salvador tem um momento de turismo histórico. Tivemos nesses últimos 11 meses, a maior taxa de ocupação operada nos últimos 10 anos. Temos turistas vindo de todo o país pra cá, de todo o mundo. Ou seja, o mercado modelo pronto, funcionando, é a festa que faltava para Salvador se consolidar cada vez mais como a capital do turismo e da cultura desse país”, salientou.

Investimentos

As obras contaram com recursos do governo federal, que foi representado na entrega pelo diretor diretor do Departamento de Projetos e de Políticas de Direitos Coletivos e Difusos (DPPDD) do Ministério da Justiça, Tomaz Miranda. “O Mercado Modelo é entendido pelo governo federal como um lugar de importância primordial para a Bahia, para Salvador e para o Brasil. Dizem que patrimônio histórico é memória, e memória é importante para entender o passado e saber pra onde a gente quer ir no futuro”, disse ele, que representou na entrega o ministro da Justiça, Flávio Dino.

A presidente da Associação dos Comerciantes do Mercado Modelo (Ascomm), Analu Garrido, comemorou a requalificação do espaço. “O Mercado Modelo estava doente, estava com o seu telhado todo deteriorado, a parte elétrica e hidráulica toda danificada, o nosso subsolo há mais de dez anos que estava fechado. Graças a Deus a Prefeitura teve essa sensibilidade de devolver a saúde para o Mercado Modelo. O mercado agora está lindo, maravilhoso. O ícone do turismo baiano está de volta”, celebrou.

O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Luiz Carlos de Souza, ressaltou que a requalificação garante mais conforto e segurança para soteropolitanos e turistas. “Além da questão da comercialização, do entretenimento, aqui tem a parte cultural e histórica de uma cidade. Por isso, é fundamental para a cidade que acontecesse essa requalificação, para o conforto dos turistas, para melhor desempenho econômico dos permissionários”, disse.

Outras melhorias

O mercado também ganhou rampas de acessibilidade para deslocamento de pessoas com dificuldades de locomoção, além de um elevador. Há ainda espaços de serviço, composto por recepção, local de controle de acesso à área expositiva do subsolo, posto de informações para os visitantes tanto sobre a própria estrutura (localização de lojas, por exemplo) quanto sobre o turismo em Salvador de forma geral.

Foram implantados ainda mais sanitários, inclusive para pessoas com deficiência.

No mezanino 1, também no térreo, foi criada uma estação de trabalho para dar suporte à administração do Mercado Modelo. O andar abriga uma sala de reunião, salas da Guarda Municipal e da Brigada de Incêndio.

As intervenções foram executadas pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop).

Telas

Os 20 painéis que compõem as fachadas laterais do Mercado Modelo foram totalmente restaurados. O trabalho de revitalização, promovido pela Fundação Gregório de Matos (FGM), deu nova roupagem às pinturas que retratam temas diversos da cultura baiana, como a Lavagem do Bonfim, Festa de Yemanjá, Elevador Lacerda, puxada de rede, orixás e roda de capoeira, com destaque à obra de Jayme Figura, falecido recentemente, que retrata uma cena da Paixão de Cristo.

As telas foram encomendadas a artistas baianos, no ano 2000 e, em função da ação do tempo, necessitavam de melhorias.