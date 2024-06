Requalificação do Porto da Lenha ganha incremento de R$ 850 mil | A TARDE

As obras de requalificação do Porto da Lenha, localizado na Cidade Baixa, receberam um incremento de mais de R$ 850 mil para continuar sendo executadas pela empresa G3 Polaris Serviços Eireli, contratada pela prefeitura de Salvador.

O acréscimo, que corresponde a 9,67% do contrato inicial, faz parte da série de intervenções municipais na Península de Itapagipe. Com o aumento, o contrato passa a custar R$ 10.124.739,36, aos cofres públicos, conforme consta no Diário Oficial do Município (DOM).

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) assinou a ordem de serviço para o início das intervenções no Porto da Lenha, em abril do ano passado. Ao todo, a obra, que faz parte da série de melhorias na costa soteropolitana, concentra mais de R$530 milhões de investimento voltados para o turismo de sol e praia da capital baiana.

Está prevista ainda a instalação de guarda-corpos e balaústre em aço inox, alambrado, parque infantil e academia de ginástica, melhorias no campo de futebol com instalação de arquibancada e vestiário e a implantação de 33 pergolados. A intervenção destaca ainda ações de apoio à pesca e reforma do Centro Comunitário e do coreto.

*Em atualização

Publicações relacionadas