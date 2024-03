Restaurante Popular é lançado em Águas Claras | A TARDE

Foi inaugurado em Salvador nesta segunda-feira, 18, mais um Restaurante Popular. Instalado na Estrada do Matadouro, em Águas Claras, o equipamento recebeu as visitas do prefeito Bruno Reis e do titular da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães, além de outras autoridades.

O equipamento vai funcionar de segunda a sexta-feira, 11h às 13h, com capacidade para oferecer alimentação em quantidade adequada e nutricionalmente balanceada para 450 pessoas diariamente. O espaço é climatizado e possui sala de apoio, sanitários, bebedouros, cozinha e praça de alimentação.

Leia mais

>> Vice-prefeita de Salvador pode receber Comenda 2 de Julho na Alba

Segundo o prefeito Bruno Reis, o Restaurante Popular Vida Nova Águas Claras também vai oferecer acolhimento e encaminhamento das famílias atendidas para equipamentos referenciais, como o Centro de Referência de Atendimento Socioassistencial e o Cadastro Único (CadÚnico), e cursos de qualificação profissional, com distribuição de kits para iniciar o próprio negócio.

“Além da refeição, vamos possibilitar que, através do emprego e trabalho, após a qualificação profissional e intermediação de mão de obra, essas pessoas possam conquistar a progressão social”, declarou.

Programa

O equipamento de segurança alimentar faz parte do programa social Vida Nova e está localizado em uma das vias principais da região, escolhida pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e pela alta densidade populacional. O restaurante destinado ao atendimento dos cidadãos em situação de vulnerabilidade socionutricional do bairro e de comunidades vizinhas.

“A ampliação do número de Restaurantes Populares é uma meta importante para a gestão municipal e estamos fazendo todos os esforços para alcançá-la, pois nós entendemos o quanto é importante a oferta da refeição, para suprir a necessidade básica de alimentação das pessoas. Assim, os assistidos passam a ter condições de buscar demais serviços como os socioassistenciais, de saúde, educação, entre outros, para superar a condições de vulnerabilidade e risco social”, ressaltou Júnior Magalhães.

Com a inauguração do Restaurante Popular Vida Nova de Águas Claras, a população de Salvador município passa a contar com três equipamentos que visam garantir segurança alimentar e nutricional para as pessoas – as outras duas funcionam em Pau da Lima e São Tomé de Paripe. Somadas as ofertas de todas as unidades, por dia, passarão a ser distribuídas 1.550 refeições diariamente.

Felicidade

O cardápio de inauguração foi composto por feijoada completa, acompanhada de arroz, salada, farofa e suco de manga. Uma das pessoas que se deliciaram com o prato foi a aposentada Sabina Andrade, de 72 anos e que reside há quase seis décadas no bairro. Ela, que ia ao Restaurante Popular de Pau da Lima, era só felicidade ao ver um equipamento semelhante pertinho de casa.

“Levo só cinco minutos caminhando pra chegar até aqui. Imagine, tem muitas pessoas que não têm nada pra comer em casa e agora tem esse restaurante. Hoje em dia tá tudo muito caro, e a comida aqui é uma maravilha”, salientou.