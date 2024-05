Retorno para a Av. Bonocô será bloqueado durante duas noites; entenda | A TARDE

O trânsito próximo ao retorno localizado embaixo dos viadutos no final da Av. Mário Leal Ferreira (Bonocô), no sentido BR-324, será bloqueado na próxima terça-feira, 14, e quarta-feira, 15. A intervenção, solicitada pela Superintendência de Obras Públicas do Salvador (Sucop), é necessária para o avanço das obras da implantação de um viaduto.

Como alternativa, condutores que estiverem na Av. Bonocô, no sentido BR-324, e precisarem retornar para o sentido Centro poderão seguir para a Rótula do Abacaxi, de onde poderão fazer a conversão e acessar a Bonocô no sentido oposto.

Agentes de trânsito vão intensificar a atuação no local para orientar condutores e pedestres. A finalização será reforçada para informar sobre o bloqueio.

