Reunião no TRT avança negociações entre rodoviários e empresas | A TARDE

Uma reunião entre rodoviários e representantes das empresas de ônibus de Salvador, mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), foi realizada no fim da manhã desta segunda-feira, 27. Após o encontro, tanto os trabalhadores quanto os empresários disseram que as negociações avançaram.



Na ocasião, foi proposto pelo TRT os seguintes pontos:



- 4% de reajuste salarial;



- 5% de reajuste de tíquete refeição;



- Fornecimento de duas manicures para atuar sob a gestão do Sindicato dos Rodoviários, para atender as mulheres da categoria;



- Sobre a compensação das horas extras, foi proposta a constituição de um grupo de trabalho formado por auditores do Ministério do Trabalho e representantes do Ministério Público, Sindicato dos Rodoviários e empresas para que, durante 90 dias, seja feita a avaliação e estudo do controle e transparência da jornada. Ao fim do período, com o estudo pronto, uma nova negociação específica sobre o assunto seria iniciada.



Uma nova reunião mediada pelo TRT será realizada na manhã de terça-feira, 28, para saber se haverá um acordo ou não, que evite a greve dos rodoviários, programada para começar na quarta, 29.



Para Hélio Ferreira, presidente do Sindicato dos Rodoviários, a proposta é um avanço. No entanto, ele acredita que a questão da compensação das horas extras ainda pode ser melhorada.

Hélio Ferreira disse que a proposta ainda pode ser melhorada, principalmente com relação à questão da compensação das horas extras | Foto: (Foto: Bruno Dias | Portal Massa!)

“Nós vamos reunir a diretoria agora à tarde, para a gente poder ter uma posição de qual vai ser nosso encaminhamento. Mas já temos uma outra reunião amanhã, e aí vamos avaliar todos os riscos. Estamos aqui com nosso corpo jurídico, mas acreditamos que podemos avançar mais em alguma coisa, principalmente na compensação”, disse o sindicalista.



“Como marcou outra reunião, para a gente ainda não se encerraram as negociações. Nós temos uma reunião diretoria, para debater essa proposta, e amanhã teremos uma reunião às 9h e a assembleia à tarde. A assembleia da tarde é que vai decidir se vai optar pela proposta ou pela greve. Vamos trabalhar para que melhore a proposta, principalmente na questão da compensação”, acrescentou.



Segundo Jorge Castro, diretor do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador (SETEPS), a reunião no TRT foi proveitosa.

Jorge Castro, presidente do SETEPS, avaliou reunião no TRT como proveitosa | Foto: (Foto: Bruno Dias | Portal Massa!)

“Primeiro porque afunilou mais, agora temos poucos pontos para serem discutidos. E Dr. Jeferson mandou que nós fôssemos para nossas assembleias, para discutir o assunto, e voltar amanhã para dizer ‘sim’ ou ‘não’ à proposta. Mas ficou resumida a quatro itens, e nós tínhamos mais de 80. Quando fica discutindo quatro itens é sinal de que caminhou bastante”, disse o representante das empresas de ônibus.



“Cada uma das partes têm que sair do lugar e fazer uma contraproposta que seja factível para resolver o problema da greve. Eu acho que está mais próximo das duas partes. Se cada um ceder um pouco daqui, ceder um pouco dali, a gente consegue fechar um acordo. Eu acredito muito que a gente consiga conciliar, não nestas propostas, mas com uma aproximação de um lado, uma aproximação do outro, dá para fazer uma boa negociação”, explica.



Para Jeferson Muricy, presidente do TRT, a proposta feita por ele foi na tentativa de encontrar um caminho para que a greve não seja feita.

Para Jeferson Muricy, o importante é que a greve dos rodoviários seja evitada | Foto: (Foto: Bruno Dias | Portal Massa!)

“Amanhã vamos conversar, espero que amanhã a gente chegue a um termo, para evitar uma greve que é tão danosa, tão prejudicial à vida da cidade e das pessoas que aqui moram e que precisam se movimentar. Eu espero que cheguemos a um acordo amanhã, minha expectativa é esta. Agora, se não chegar, os trabalhadores vão se reunir, os empregadores também, e os trabalhadores vão decidir o que fazer. A greve é um direito constitucionalmente assegurado. Como disse, espero sinceramente e fortemente que, amanhã, este acordo saia”, destaca



Greve por tempo indeterminado



Na última sexta-feira, 24, o Sindicato dos Rodoviários decidiu por greve geral por tempo indeterminado em toda a frota de ônibus da Bahia. A greve unificada passará a valer a partir do dia 29 de maio de 2024 e vai atingir os transportes coletivos urbanos, intermunicipal, fretamento, locadoras e turismo.



Caso a greve ocorra, o impacto no estado será de:



1. Transporte Urbano de Salvador 1650 ônibus (8.250 rodoviários);



2. Transporte Intermunicipal 902 ônibus (2.706 rodoviários);



3. Transporte Metropolitano 395 ônibus (1.975 rodoviários);



4. Transporte de Fretamento, turismo e escolar 2.000 ônibus (2.000 rodoviários);



5. Transporte Urbano de Feira de Santana 300 ônibus (900 rodoviários).

