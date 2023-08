Revólver e duas armas brancas são apreendidas no Pelourinho

Um revólver calibre 22 e duas armas brancas foram apreendidas na tarde desta quarta-feira, 2, no bairro do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador.



A apreensão aconteceu durante ações investigativas para localizar suspeitos de furtos e roubos. Quando os policiais se aproximaram, os homens fugiram deixando as armas abandonadas. Elas são frequentemente usadas em crimes de roubo na região.

As armas apreendidas serão encaminhadas para a perícia, para identificar se foram utilizadas em outras ações criminosas com vítimas naquela região. As diligências e investigações seguem em andamento para localizar e prender os suspeitos.