Rifeira é executada após atender chamado na porta de casa em Salvador | A TARDE

Uma rifeira foi morta a tiros na madrugada desta sexta-feira, 20, no bairro de Pau da Lima, em Salvador. A vítima, identificada como Simone Maria de Jesus, de 36 anos, foi morta com cinco tiros na porta de sua casa, localizada na Rua Acesso Local 1, ao lado da Avenida Gal Costa, limite com São Marcos. O crime foi cometido por volta das 4h.



Segundo informações preliminares da Polícia Civil, homens chamaram por ela na frente da residência e, quando a vítima abriu a porta, foi baleada com cinco tiros. Simone chegou a ser socorrida à Unidade de Pronto Atendimento de São Marcos, mas não resistiu.

Policiais da 47ª CIPM foram acionados para a ocorrência. A guarnição encontrou Simone Maria já sem sinais vitais. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para a realização perícia e remoção do corpo.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia apura se o crime tem relação com a atividade da vítima.