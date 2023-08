Roberta Santana detalha situação das obras do Hospital da Mulher

As obras de ampliação do Hospital da Mulher Maria Luzia Costa dos Santos, em Salvador, estão 35% avançadas, com previsão de finalização em janeiro de 2024. O investimento é de R$ 36,8 milhões, em ação da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) que vai possibilitar a oferta do serviço de saúde de radioterapia na unidade, que é referência no diagnóstico e tratamento do público feminino. O avanço do projeto é acompanhado pela titular estadual da pasta da Saúde, Roberta Santana, que fez vistoria nas estruturas na sexta-feira, 21.

Além da radioterapia, as intervenções no Hospital da Mulher acrescentarão 5 mil m² de área construída e mais de 80 leitos, que contempla uma área total construída de aproximadamente 6.100 m². Haverá ainda um novo abrigo de resíduos sólidos e um refeitório. A reforma e ampliação abrangem o térreo e o primeiro pavimento do prédio principal, onde atualmente funcionam as áreas destinadas aos resíduos sólidos, à cozinha e ao Serviço de Nutrição e Dietética. Após a reforma, estes ambientes serão ocupados pelo Almoxarifado Geral, a Central de Materiais Esterilizados (CME) e a nova Cozinha Industrial.

“É muito bom ver as mulheres tendo um atendimento digno. O hospital funciona há pouco mais de seis anos e já rendeu bons frutos. Vamos ampliar ainda mais essa assistência”, explica Roberta Santana, em nota da Sesab.

Unidade de referência

O Hospital da Mulher é considerado o maior do Brasil, dentre as unidades dedicadas às doenças específicas do aparelho reprodutor feminino. A unidade dispõe de serviços de alta resolução para diagnóstico e tratamento em oncoginecologia, oncologia clínica, mastologia, cirurgia plástica, planejamento familiar, cabeça e pescoço, cirurgia geral e reprodução humana/endometriose, além de acolher também mulheres que foram expostas à violência sexual através do Serviço AME.

O Hospital da Mulher é uma unidade de saúde 100% SUS certificada pelo Breast Centres Network. Em 2019, foi eleita Hospital Amigo da Mulher, através da premiação Dr. Pinotti, concedida pela Câmara dos Deputados a entidades cujos trabalhos ou ações merecem especial destaque pela promoção do acesso e pela qualificação dos serviços de saúde da mulher.

Serviço

Para ser atendida no Hospital da Mulher, é preciso que a paciente passe por uma avaliação na unidade básica do seu município e, sendo perfil, ela será cadastrada no sistema Lista Única. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 0800 071 4000.