Robinson cobra prefeito pagamento do piso aos agentes de saúde

O deputado estadual Robinson Almeida (PT) cobrou o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), nesta quinta-feira, 21, a implementação do novo piso salarial dos agentes de saúde, em consonância com a legislação nacional.

A Câmara Municipal aprovou o artigo na Lei Complementar 81/2022, que reajusta o salário dos servidores municipais, garantindo o salário-base de dois salários mínimos, R$ 2.424,00, mas a medida é negligenciada por Reis.

Salvador é a única capital brasileira e única cidade da Bahia que não paga o Piso Nacional Salarial aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias. Atualmente, na capital do estado, a categoria tem como salário-base inicial R$ 877,07. A categoria protestou contra esse quadro, hoje, no Campo Grande.

“Desde o tempo de ACM Neto, a prefeitura de Salvador é a única, na Bahia e entre as capitais brasileiras, que não paga o piso aos agentes. Falta de respeito com os profissionais de Saúde e com a população. O atual prefeito segue o passo do seu antecessor, e derespeita uma categoria fundamental para o fortalecimento da atenção básica e proteção da saúde dos soteropolitanos”, criticou Robinson.

O parlamentar também lembrou que a capital baiana tem a pior cobertura de atenção básica nacional, que há 9 anos a prefeitura não reajusta o salário dos agentes e que esses são os legados da gestão do ex-prefeito na primeira capital do Brasil.

“Salvador tem a pior Atenção Básica de Saúde entre todas capitais do Brasil, abaixo de 63%. O candidato da oposição não resolve à saúde da capital e quer governar a Bahia. Sem condições”, enfatizou o petista.