Robson Conceição tem carro arrombado na Pituba

O pugilista Robson Conceição passou por apuros, nesta terça-feira, 25, em Salvador. Ao retornar da fisioterapia, o lutador baiano encontrou seu carro com o vidro quebrado.

A situação aconteceu em um estacionamento de um flat localizado no bairro da Pituba e foi registrada nas redes sociais do atleta. Além do vidro quebrado, os criminosos levaram uma bolsa com equipamentos de treino.

Reprodução / Instagram

A região da Pituba recebe o policiamento da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). Até o fechamento desta nota não houve informação sobre a prisão de suspeito;