Rodoviários convocam assembleia e podem decretar greve nesta quarta | A TARDE

A quarta-feira, 22, pode ser decisiva no que se refere ao impasse travado entre o Sindicato dos Rodoviários da Bahia e as empresas que operam os ônibus do transporte público em Salvador. Depois do insucesso da última rodada de negociação, os rodoviários foram convocados para assembleias ao longo do dia de hoje.

As reuniões acontecem na sede do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, em Matatu de Brotas, uma às 9h e outra um pouco mais tarde, por volta das 15h. A convocação geral foi feitas há alguns dias e há uma expectativa para saber quais movimentos serão adotados pela categoria, que solicita um reajuste de 4% e a proposta feita pelas empresas foi de apenas 1,24%.

O sindicato, inclusive, reforça que há possibilidade de uma greve geral - em Salvador e outras cidades do interior. "A cidade pode ter uma greve por conta da intransigência do representante das empresas", disse Daniel Mota, diretor de comunicação do sindicato, em entrevista à TV Band Bahia. Mota garantiu ainda que, em caso de greve, a população será previamente informada.

Nesta quinta-feira, 23, o Sindicato dos Rodoviários e as empresas do transporte voltam a se encontrar na 11ª rodada de negociação entre as partes. A reunião será mediada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego da Bahia (SRTE-BA).

