Rodoviários e empresários se reúnem dia 9; saiba detalhes | A TARDE

Poucas tramas da ficção são tão intrincadas quanto o imbróglio do transporte público da Região Metropolitana de Salvador. Na capital baiana, a reunião entre rodoviários e empresários de ônibus terminou sem acordo e com um novo encontro marcado para o próximo dia 9 (quinta-feira). A empresa Expresso Luxo Vitória Transportes Ltda, responsável por assumir as linhas da Empresa de Transportes Costa Verde Ltda, ameaça suspender as atividades e tem dificuldade para ofertar o serviço.

As empresas apresentaram ao Sindicato dos Rodoviários, em Salvador, as seguintes propostas: que todas as horas extraordinárias possam ser compensadas num prazo de um ano; que seja garantido aos trabalhadores pelo menos uma folga aos domingos; que os cobradores possam ter folga aos domingos e feriados; e jornada em tempo parcial com até 30 horas sem limites de números de trabalhadores contratados.

Resposta

A proposta recebeu negativa. Em nota, o Sindicato dos Rodoviários afirmou que “avaliamos a postura dos empresários como uma atitude desrespeitosa à classe rodoviária e com a cidade”. No texto, o grupo indicou ainda a possibilidade de greve. “A categoria já se encontra preparada para dar início ao rito de greve, caso as negociações permaneçam sem avanços”.

A expectativa, ainda assim, é de otimismo para Jorge Castro, assessor de relações de trabalho da Integra. “Toda vez que tem um ano político a situação fica mais acirrada. Mas nós não temos a mínima condição de atender boa parte do que o sindicato quer, porque é inviável economicamente”, afirma.

A Expresso Luxo Vitória Transportes Ltda já está operando - de maneira excepcional - nas linhas que eram exploradas pela Empresa de Transportes Costa Verde Ltda, que encerrou as atividades. As linhas são Vilas do Atlântico - Campo Grande e Lauro de Freitas - Vale dos Barris e Portão- Piatã. A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) indicou, em nota, que a operação aconteceria de modo que “os usuários não terão prejuízo na prestação do serviço público”.

Mas há uma diferença na oferta de serviço no número de carros disponíveis pela nova empresa. A Costa Verde operava as duas linhas com 59 veículos, enquanto a Expresso Luxo Vitória atua apenas com 35, de acordo com informação do Sindmetro.

A empresa que assumiu as linhas está na iminência de paralisar as atividades ainda este mês. Para o presidente do Sindmetro esse é um sintoma da crise do transporte público. “O sistema está colapsado. A Expresso Vitória declarou que está passando por dificuldades, mas que vai tentar ajudar os trabalhadores, o sindicato, o governo, mas ela também pode colapsar lá na frente se não tiver ajuda”, afirma Mário Cléber.

Ônibus elétricos

Mais demissões são esperadas para o setor. Sobre o contrato de operação de ônibus elétricos na RMS, o plenário do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) determinou que a Agerba não prorrogue o documento.

A medida é fruto da suspeita da existência de irregularidades no processo licitatório que deu origem ao contrato com a empresa Viação Jequié Cidade Sol Ltda. É esperado um novo contrato. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador, Alagoinhas e Paulo Afonso (Sindmetro-BA), Mário Cléber, lamenta que 40 rodoviários serão demitidos, mas comemora que alguns serão realocados. “Estamos trabalhando para manter os empregos. As empresas também estão tendo dificuldades”.