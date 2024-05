Rodoviários fazem nova reunião sobre greve: "Pelo bem da população" | A TARDE

Após rodada de reunião dos rodoviários, que aconteceu na tarde desta quinta-feira, 9, na sede do sindicato dos rodoviários, no bairro do Matatu, em Salvador, a categoria decidiu por não atrasar a saída dos coletivos nesta sexta-feira, 10.

Os rodoviários fizeram algumas reuniões e ventilou-se a possibilidade de uma greve, até agora sem êxito. Ele reivindicam melhorias salariais e outro benefícios. Em entrevista ao Portal A TARDE, o presidente licenciado do sindicato dos rodoviários, vereador Helio Ferreira (PC do B), afirmou que a categoria vai aguardar a próxima rodada de negociações para que seja tomada qualquer decisão a respeito do movimento. Segundo ele, é possível que haja um consenso para que não precise ser declarada uma greve por tempo indeterminado.

Silvânia Nascimento | Portal Massa!

Quem também conversou com a reportagem foi o diretor do sindicato dos rodoviários, Washington Tito. Segundo ele, a expectativa é que o impasse seja solucionado, contudo os empresários não estão facilitando para que um acordo seja firmado. "O sentimento dos trabalhadores é resolver. Não é parar. É resolver. Agora, os empresários de transporte, eles estão puxando a categoria para o movimento paradista. Nós estamos esperando que, na terça-feira, às 9 horas, na Integra, no dia 14, a gente possa fechar um acordo para que todo mundo saia feliz e que a população não seja prejudicada por causa da intransigência dos patrões", disse. "Mas, se não tiver sucesso, não tenha dúvida que Salvador e, quem sabe, até o Estado da Bahia, pode estar parado por questão desses patrões que não querem fazer valer o direito dos trabalhadores", acrescentou.



