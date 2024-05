Rodoviários não aceitam propostas e clima de greve segue no ar | A TARDE

A novela entre os rodoviários e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (Seteps) ainda parece estar longe do fim. Na tarde desta quinta-feira, 23, ambas as partes não chegaram a um acordo, mesmo com o intermédio do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) pelo segundo dia seguido, prolongando um impasse que já dura mais de dois meses. Nesta sexta, 24, haverá uma nova reunião para tentar resolver a situação.

"Mesmo com a presença do Ministério Público e do Ministério do Trabalho e Emprego, eles ainda não avançaram do ponto de vista que contenta os trabalhadores. O trabalhador não pode sair de uma campanha salarial sem ter, pelo menos, a reposição e um ganho real de salário", iniciou o vereador e presidente do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira.

"Além disso, temos outras questões cruciais que prejudicam os trabalhadores, como a compensação de horas e a integração. Há muita desconfiança sobre as horas extras, e muitos trabalhadores sentem que estão perdendo essas horas", continuou o representante da categoria.

