Rodoviários se aproximam do ‘tudo ou nada’ com possível greve | A TARDE

Após um encontro com a Superintendência Regional do Trabalho (SRTE-BA) e com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), o Sindicato dos Rodoviários continua na expectativa por soluções dentro do esperado. O Portal MASSA! esteve na sede do SRTE, no bairro do Comércio, em Salvador, para acompanhar a reunião.

Novos encontros ficaram decretados, o mais próximo nesta quinta-feira (23). Mas, antes disso, os próprios trabalhadores realizarão uma assembleia.

Depois de mais uma rodada com o patronal, os representantes entenderam o encontro como fruto de uma “postura desrespeitosa com a categoria”.

“O representante dos empresários continua com a postura desrespeitosa com a categoria e, mesmo na presença da Superintendente Dra. Fátima Freire e do Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho, Maurício Ferreira, seguiu intransigente com a proposta de 1,24% sem mais nenhum avanço”, detalhou a publicação do sindicato no Instagram.

Ainda conforme o anúncio, foi descrito que a classe “concordou com a proposta da mediação de reduzir 50% dos itens da pauta para destravar as negociações”.

