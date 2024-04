Rompimento de adutora complica trânsito na Av. Suburbana | A TARDE

Uma cratera se abriu em um dos trechosda Av. Afrânio Peixoto (Suburbana), após o rompimento de uma adutora. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o buraco ocupa uma faixa da via e deixa o trânsito congestionado no sentido Calçada.

Imagens foram registradas no local e mostram grande quantidade de água saindo do buraco formado na via. Moradores utilizaram galhos de árvore para sinalização do perigo.

Veja:

🚨Buraco e rompimento de adutora no trecho de Praia Grande (Av. Afrânio Peixoto - Suburbana) ocupa uma faixa da via e deixa trânsito congestionado no sentido Calçada#Trânsito pic.twitter.com/yzMUU8VmKm — Transalvador (@Transalvador1) April 19, 2024