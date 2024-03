Rompimento de adutora provoca congestionamento na Lucaia | A TARDE

O rompimento de uma adutora provocou um longo congestionamento na manhã desta quarta-feira, 28, na Rua Lucaia, na Avenida Juracy Magalhães, sentido Rio Vermelho.

De acordo com informações da Transalvador, o incidente aconteceu por volta de 8h40, próximo a Embasa, e uma equipe da empresa foi acionada para fazer o reparo. Viaturas do órgão também estiveram no local para monitorar o trânsito.

Veja vídeo:

Reprodução | Redes Sociais