Rondesp arregada 5 toneladas de alimentos ao Programa Bahia Sem Fome | A TARDE

As 3,2 mil pessoas que se inscreveram na 4ª edição da Corrida da Rondesp, realizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, doaram cerca de 5 toneladas de alimentos ao Programa Bahia Sem Fome (BSF), política pública de combate à insegurança alimentar do Governo do Estado. O evento foi realizado na manhã deste domingo, 26, com provas de 5 e 10 km.

A principal motivação por trás da corrida é a arrecadação de alimentos para o BSF. Tiago Pereira, coordenador-geral de Ações Estratégicas de Combate à Fome, ressaltou a importância do evento para a comunidade.

“É extremamente gratificante ver a comunidade civil e militar se unindo em torno de uma causa tão importante como o combate à fome. A 4ª Corrida da Rondesp não só promove saúde e bem-estar, mas também reflete o espírito de solidariedade que precisamos para enfrentar os desafios da insegurança alimentar. A arrecadação de alimentos durante este evento é um exemplo poderoso de como ações coletivas podem fazer a diferença na vida de muitas famílias. Agradecemos imensamente a todos os participantes, atletas, organizadores e apoiadores por contribuírem para o sucesso dessa iniciativa e ajudarem a construir um estado mais justo e solidário.”

A corrida começou às 7h, com percurso planejado na região do CAB. Os atletas profissionais iniciaram a partida abrindo caminho para os amadores. O militar Vinicius Mascarenhas participou pela segunda vez da corrida. A sua primeira competição foi no ano passado, quando ele não chegou a atingir a meta de 5 quilômetros, diferente deste ano.

“Eu achei este ano mais organizado, melhor, a estrutura foi bem melhor do que no ano passado e gostei também muito da iniciativa de coletar alimentos. Foi desafiante pra mim correr os 5 km, porque no ano passado eu vim e não treinei nada. Eu passei a gostar de corrida a partir da Corrida da Rondesp do ano passado, a primeira corrida que eu participei na vida. E aí, a partir disso, eu foquei bastante. Este ano foi desafiador pra mim, porque eu bati todas as minhas metas!”, celebra Mascarenhas.

O evento foi organizado pela Rondas Especiais (Rondesp Central) da Polícia Militar da Bahia. O comandante da Rondesp Central, major Castro, contou que a iniciativa deste ano bateu a meta do ano passado, quando foram arrecadadas mais de 3 toneladas e, neste ano, foram doadas mais de 4 toneladas de alimentos.

“Eu me sinto com sentimento de profissionalismo, responsabilidade, dever cumprido, porque o lema da Polícia Militar é proteger e servir. Então, nada mais justo do que servirmos ao Bahia Sem Fome, um programa tão importante do Governo do Estado, que ajuda muitas pessoas a ter uma condição melhor, mais decente, pessoas que estão em algum momento de vulnerabilidade e colocar a Corrida da Rondesp à disposição desse Programa. É uma honra para a Polícia Militar e também é dever nosso. Este ano, com certeza, nós batemos o recorde do ano passado. Então, nós estamos muito satisfeitos com o resultado e a Polícia Militar está à disposição do Programa para ser possível ajudar. Foram 3.200 inscritos. E todos doaram.”

A retirada dos kits da corrida foi feita mediante a entrega de um ou dois quilos de alimento. “Nós fazemos esse trabalho também fomentando a importância de ajudar os outros. Então, a gente cobra ali o alimento, mas as pessoas estão se conscientizando, estão entendendo cada vez mais a importância de ajudar”, finaliza o major.

