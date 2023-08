Roubo em frente ao HP Teresa de Lisieux assusta pacientes

Pacientes e funcionários do Teresa de Lisieux foram surpreendidos na noite de quarta-feira, 30, na Av. Antônio Carlos Magalhães, em Salvador, com a "invasão" de pessoas que estavam próximo ao local. A correria se deu devido a um roubo de veículo na área externa do hospital.

Segundo informações, pessoas que ue estavam em um ponto de ônibus correram e invadiram a emergência da unidade médica.

A região onde fica a unidade de saúde do Hapvida é de responsabilidade do Comando Regional de Policiamento da Capital – Atlântico (CPRC-A). A equipe do Portal A Tarde solicitou nota à Polícia Militar, mas até o fechamento desta nota não obteve retorno.