Rua no Rio Vermelho é interditada após queda de árvore | A TARDE

A queda de uma árvore causa transtornos a moradores e quem trafega pela bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 24. A queda aconteceu na Rua Belmonte, que precisou ser completamente interditada. A Secretaria de Manutenção foi acionada para fazer a retirada.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), não há retenção de trânsito no momento e uma opção de tráfego é seguir pela Rua Maragogipe. No entanto, relatos ao Portal A TARDE são de que há lentidão em direção ao desvio proposto.

Em nota, a Neoenergia Coelba informou que a queda da árvore não interrompeu o fornecimento de energia na região. Apesar disso, técnicos da distribuidora estão no local para realizar o apoio necessário ao órgão competente para a remoção da vegetação.