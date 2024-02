Ruas ficam interditadas no Comércio por risco de desabamento de prédio | A TARDE

Um prédio foi interditado pela Defesa Civil de Salvador, nesta quarta-feira, 24, no bairro do Comércio. A Codesal afirmou em nota que o casarão localizado em frente à Praça Conde dos Arcos precisou ser evacuado após vistoria realizada em setembro de 2020.

O local, que estava fechado há cerca de três anos, recebeu ontem uma nova visita da Codesal, que contou com ajuda da Transalvador para interditar imóveis próximos pelo risco de desabamento. Uma nova avaliação será feita nesta quinta-feira, 25, por técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Ainda segundo a Codesal, em 2020, o responsável pelo estabelecimento foi notificado a suspender as atividades comerciais e evacuar imediatamente o imóvel até que o risco fosse sanado com a realização de serviços de recuperação e reforço estrutural das partes instáveis do imóvel. Os três últimos pavimentos superiores são as partes mais instáveis.

"A solicitação de inspeção predial foi encaminhada, então, à Sedur para ações fiscais pertinentes, dentre outras, interdição do restaurante e imóvel. Por conta de desprendimento de reboco da fachada lateral, a área foi devidamente isolada e o prédio evacuado por conta da atual condição de precariedade estrutural interna e insegurança no local", disse a Codesal em nota.