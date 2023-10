SAC oferece serviços online de isenção de ICMS e IPVA para PCDs | A TARDE

A Rede SAC agora oferta atendimento online no serviço de solicitação de isenção de ICMS e IPVA para Pessoas com Deficiência (PCD) e taxistas. Os interessados devem consultar se têm direito à isenção acessando o SAC Digital. Basta digitar o serviço desejado no ícone de busca, ou no site da Sefaz, na aba inspetoria eletrônica.

Também é possível pesquisar usando o nome do órgão para o qual deseja atendimento. Existem opções direcionadas para cidadão e também específicas para os servidores públicos estaduais.

Agendamento

Utilizando um celular, por meio do app para Android ou IOS, ou através do computador acessando o SAC Digital, é necessário fazer login no SAC Digital, agendar um dia e horário e apresentar a documentação exigida pelo órgão.

Na sequência, a plataforma envia uma confirmação por e-mail ou mensagem de celular, junto com o “link” para o atendimento por vídeo. Tanto para o agendamento quanto para o atendimento, é necessário que o computador ou celular tenha acesso à internet.

Vale ressaltar que a Central de Vídeoatendimento da Rede SAC também realiza serviços de outros órgãos, como Ceprev, Planserv, Embasa, Procon e Sinebahia. Até o momento, já foram registrados mais de 20 mil atendimentos prestados.

Para saber mais informações sobre o vídeoatendimento e os serviços, entre contato pelo número (71) 4020-5353. O cidadão também pode entrar em contato com o call center da Sefaz pelos telefones 0800 071 0071 (apenas para ligações de fixo) e (71) 3319-2501 (ligações de fixo e celular), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Rede SAC

Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o aplicativo e portal SAC Digital (www.sacdigital.ba.gov.br) e o site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br), além do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).