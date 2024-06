Saiba como está a movimentação para a Travessia Salvador-Mar Grande | A TARDE

O embarque encontra-se tranquilo nos dois terminais do sistema de ferry-boat para a Travessia Salvador-Mar Grande, nesta quinta-feira, 30, durante o feriado de Corpus Christie.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Atramab), a Travessia conta com seis embarcações em tráfego e duas em stand by, que fazem saídas de meia em meia hora, tanto no Terminal Náutico da Bahia.

No momento, o acesso ocorre sem filas. A astramab informou ainda que as embarcações operam em boas condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos e fazem o percurso da Travessia em tempo médio de 40 minutos

A última saída do Terminal Náutico hoje está programada para as 19h30. Do Terminal de Vera Cruz a última embarcação sairá às 18h.

Tarifas

De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem custa R$ 8,60. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 11,60. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 10,50 e domingos e feriados, R$ 13,50.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo e escunas

Nesta quinta-feira operam normalmente os catamarãs da Travessia Salvador-Morro de São Paulo e as escunas de turismo. Para o Morro de São Paulo, os catamarãs saem do Terminal Náutico às 9h, 10h30 e 14h30. De Morro de São Paulo as saídas ocorrem às 11h30, 13h e 15h.

A viagem direta de catamarã dura em média 2h e 20m e as passagens podem ser adquiridas nos guichês das concessionárias, no Terminal Náutico da Bahia.

Já as escunas de turismo estão saindo do Terminal Náutico para o "Passeio às Ilhas com Boa lotação. No roteiro, ocorrem paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. O retorno das escunas a Salvador ocorre às 17h.

